Kit Harington a décidé de voir un psychologue après le cliffhanger de la saison 5 concernant son rôle, Jon Snow. Lors du dernier épisode diffusé en 2015, celui-ci est brutalement tué. Si son personnage est ramené à la vie par la suite, il a dû faire face à l'attention grandissante des fans et des médias. «Ma période la plus sombre a été celle où la série semblait tourner tellement autour de Jon, quand il est mort et est revenu, a-t-il déclaré à «Variety». Je n'ai vraiment pas aimé que la série se soit concentrée sur Jon à ce point...»

Faire face à sa notoriété

Il a poursuivi: «Lorsque vous devenez le cliffhanger d'une série et que celle-ci est probablement au comble de sa popularité, l'attention qui vous est portée est super terrifiante.» Cette situation a poussé Kit Harington à faire appel à des psychologues pour l'aider à faire face à son nouveau niveau de notoriété, ce qui l’a également amené à remettre en question ses capacités d'acteur.

«Ce n'était pas un très bon moment de ma vie, a-t-il avoué. J'avais l'impression que je devais me sentir comme la personne la plus chanceuse au monde, alors qu'en réalité je me sentais très vulnérable. J’ai vécu une période difficile de ma vie à cette époque, comme beaucoup de gens dans la vingtaine. C’est à ce moment-là que j’ai commencé la thérapie et à voir des spécialistes. Je ne me sentais pas à l'aise et je ne voyais personne. Je devais être très reconnaissant pour ce que j’avais, mais j'étais extrêmement inquiet de savoir si j'étais capable de jouer.»

Soulagé de faire ses adieux

Les séances de thérapie ont aidé la star, aujourd'hui âgée de 32 ans, à comprendre l’impact de la série sur sa vie personnelle et maintenant, après avoir tourné ses dernières scènes pour la 8e et ultime saison, il est soulagé de pouvoir faire ses adieux à Jon Snow, même si laisser son personnage derrière lui a été difficile. «J'ai enlevé le costume et j'ai eu l'impression que ma peau était en train de se décoller, a-t-il raconté. J'étais très ému. J'avais l'impression qu'on m'enlevait quelque chose.»

Le trailer de la saison finale de «Game of Thrones» (Le Matin)