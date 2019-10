Nouvelle victoire de Kim Kardashian dans ses efforts pour faire avancer la réforme judiciaire: un détenu de la prison de Washington D.C., qu'elle soutenait depuis plusieurs mois, a été libéré. Momolu Stewart, 39 ans, était en prison depuis ses 16 ans après avoir été jugé comme un adulte pour un meurtre en 1999.

Sa peine de prison à perpétuité a été suspendue le 4 octobre 2019 et il est désormais libre, deux mois après une lettre envoyée par Kim Kardashian au Juge Robert Salerno. «Il mérite que vous preniez sa libération en compte. Il s'est racheté et n'est plus dangereux pour la société. S'il ne peut pas revenir en arrière et changer ce qu'il a fait quand il avait 16 ans, il en assume la responsabilité, pour la douleur qu'il a causée à la famille de sa victime, et il se sent coupable pour son rôle dans le crime qui a résulté dans la fin de cette vie», avait écrit la star de la télé-réalité dans son courrier.

I can’t wait for people to hear his story. I’m so happy he’s home ???????? https://t.co/kF2i6Bc8L4 — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 8 octobre 2019

Que ses mots aient touché le juge ou pas, l'homme est désormais libre. «J'ai hâte que les gens entendent son histoire. Je suis tellement contente qu'il soit de retour chez lui», a tweeté Kimmy après avoir appris la nouvelle.

Son histoire sera racontée dans un documentaire produit par la femme de Kanye West pour la chaîne Oxygen: «Kim Kardashian West: The Justice Project».

Cover Media