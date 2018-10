Si l'envie vous prenait d'aller visiter la campagne écossaise, vous pourriez tomber sur James Middleton, frère de la duchesse Catherine et de Pipa. À 31 ans, le voilà en effet guide et hôte pour les convives du Glen Affric Lodge. Le manoir, situé dans les Highlands, à l'ouest du Loch Ness, appartient à la belle-famille de sa soeur Pipa, les Matthews. En tweed et entouré de ses quatre chiens, il a l'air d'avoir retrouvé bonheur et tranquillité.

Au moment du mariage de Kate avec le prince William, James Middleton était présenté comme un jeune entrepreneur. Mais, selon le «Daily Mail», sa firme BOOMF, spécialisée dans les cartes et les guimauves personnalisées, aurait engendré des pertes estimées à plus de 3 millions de livres. Depuis février, il est en outre séparé de l'actrice Donna Air, sa compagne durant cinq ans.

Tir, kayak et balades

À Glen Affric, James est présenté comme «un hôte charmant qui se fera un plaisir de vous aider à tirer le meilleur parti de ces destinations magiques. Il est passionné par la vie à la campagne et saura vous guider de manière experte dans ce que la propriété a de mieux à offrir. James sera là pour vous accueillir, vous faire visiter les lieux et vous aider à tirer le meilleur parti des sports, des activités et des expériences proposés.» Au menu: tir à la carabine, tir aux pigeons d'argile, pêche au saumon, kayak, balades, etc.

Il vous en coûtera au minimum 12'000 livres (15'400 fr.) par nuit . Tout compris. (Le Matin)