Le jour J est presque là. Après avoir ému le monde entier avec leurs prestations, Dakota Simao et Nadia Ladeiras s'apprêtent à danser une dernière fois pour la finale de «La France a un incroyable talent», mardi 18 décembre. Un parcours qui semble encore surréaliste. «Tout ce que l'on vit en ce moment, c'est du bonus. Rien que d'aller à une audition, c'était déjà un accomplissement», nous explique le Suisse de 28 ans, juste avant de prendre son TGV pour Paris. «Chaque semaine, on reçoit de nouvelles propositions. On les étudie minutieusement.»

Pour ces deux champions du monde de hip-hop 2018, danser doit aujourd’hui avoir un sens. La fluidité, la force et le contrôle de leurs mouvements ont épaté le jury de l'émission de M6 à deux reprises. D'abord avec un tableau sur les violences conjugales puis un autre sur celles psychologiques (qui leur a valu un Golden Buzzer).

«Pour ce prochain passage, on s'est entraîné tous les jours. On s'est un peu handicapé par rapport à ce que l'on essaie de raconter. On a cherché la difficulté et j'ai le sentiment de m'être plus pris la tête sur des détails afin d'être le plus juste possible.»

Une autre difficulté qu'il a voulu souligner est le sacrifice de leur entourage. Leur famille, leurs amis et sa chérie les soutiennent constamment. «On les a mis de côté pendant 4 mois pour vraiment vivre notre rêve. On ne les remerciera jamais assez.»

Les violences liées à l'alcool comme prochain sujet?

S'il ne veut rien dévoiler sur le sujet de leur prochaine performance, il explique que le tableau sera une continuité de celui de la demi-finale. «On a laissé des indices de ce qui allait se passer en finale, notamment durant les dix dernières secondes. Si vous êtes attentifs à la bande sonore, vous pourrez sans doute comprendre.»

Pour rappel, ils ont dansé sur une reprise de «Drunk In Love» («Ivre d'amour» en français) de Beyoncé. Vont-ils cette fois-ci parler des violences liées à l'alcool? Dans tous les cas, les deux Suisses vont certainement nous offrir une prestation enivrante et (on l'espère) une belle victoire. (Le Matin)