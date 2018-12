«Ne me quitte pas» de Jacques Brel retentit et les premiers pas de Dakota Simao et Nadia Ladeiras nous transportent déjà dans le meilleur numéro qu’ils ont accompli lors de leur aventure de «La France a un incroyable talent». Le 18 décembre 2018, le duo valaisan s’est classé deuxième de cette 13 édition, avec un tableau bouleversant portant sur le deuil.

«J’avais affaire à un clip vidéo»

«A la première seconde où vous êtes entré Dakota, j’ai su que vous étiez l’esprit, le désincarné. Et Nadia se déchire la vie pour vous gardez. Vous nous faites rentrez dans une dimension métaphysique avec de la danse. J’avais affaire à un clip vidéo. J’ai trouvé que vous avez été d’une ingéniosité», confie Marianna James avec émotions.

Les deux artistes n’ont rien négligé. Malgré leur trac que l’on a pu voir lors des répétitions, tout était parfait le jour J. De la précision des gestes, aux détails de la chorégraphie, jusqu’à l’émotion sur leur visage. La Suissesse ne peut contenir ses larmes à la fin de la performance. Tout comme Hélène Ségara qui ajoute qu’elle aimerait beaucoup travailler avec eux, même s’ils doivent déjà «recevoir énormément de demandes».

Marianne, Hélène et Eric les voyaient gagnants

Et si le vainqueur du show de M6 est Jean-Baptiste Guégan, avec sa voix ressemblant à celle de Johnny Hallyday, Éric Antoine n’avait d’yeux que pour eux. «Si cette émission existe c’est pour des gens comme vous. Mais même plus que ça, cette saison c’est peut être juste pour vous. Vous avez déjà gagné en étant ici. Vous êtes là raison de notre présence. Vous bossez la journée et répétez le soir comme des malades. Et ça se ressent!»

«On est super contents»

Ça se ressent tellement que trois membres du jury les voyaient déjà vainqueurs. La production leur avait demandé de noter le nom du gagnant de la saison la semaine passée et a dévoilé les enveloppes, hier en direct. Malgré cette déception de ne pas les voir en tête, nos deux artistes suisses sont très fiers de leur parcours. «C’était incroyable et nouveau pour nous. On est super contents d’être arrivé en finale», conclut Nadia. Une finale qui va leur ouvrir de nombreuses portes pour une carrière professionnelle méritée. (Le Matin)