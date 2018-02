En déshéritant ses enfants au profit de sa femme, Laeticia, Johnny Hallyday a fait, révèle le JDD, le même choix qu’Alain Bashung.

Ce dernier, mort en 2009, avait déshérité son fils Arthur, aujourd’hui âgé de 34 ans, au profit de Chloé Mons, épousée en 2001 et mère de sa fille Poppée. Arthur Bashung a laissé le soin à sa mère, Chantal, de parler au JDD.

Elle explique: «Bien que la loi française stipule qu’il est impossible de déshériter un enfant, il est possible de la contourner. (…). Concrètement, jusqu’à la mort de sa belle-mère, qui, à 45 ans, n’est pas beaucoup plus âgée que lui, Arthur ne pourra rien percevoir. De plus, il n’a aucun droit de regard sur l’utilisation de l’image de son père. Un héritage, ce sont aussi des souvenirs.» (Le Matin)