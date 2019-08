Kristen Stewart a été surprise en train d’échanger un baiser passionné avec la scénariste Dylan Meyer sur le perron d’un immeuble new-yorkais le 15 août dernier. Un gros doute subsiste néanmoins sur le côté spontané de l'action qui n'a pas échappé au(x) photographe(s) présent(s) sur les lieux. Car l'échange intime pourrait aussi être une mise en scène permettant à l’actrice de confirmer sa séparation d’avec Stella Maxwell.

Kristen Stewart pictured kissing screenwriter Dylan Meyer weeks after yacht PDA with Stella Maxwell https://t.co/V4PtrC8MyO — Metro Entertainment (@Metro_Ents) August 16, 2019

Peu après la rupture survenue en décembre dernier (18), Kristen Stewart avait déjà été vue avec la styliste Sara Dinkin. Les deux femmes étaient clairement apparues en couple lors du festival de Coachella en avril.

Plus aucun doute

Mais les fans ont cru à des retrouvailles entre Kristen Stewart et Stella Maxwell lorsque celles-ci sont parties en vacances ensemble en Italie en juillet dernier. Mais avec ce baiser échangé avec Dylan Meyer, il ne fait plus aucun doute que la relation entre l’actrice et la mannequin est bel et bien de l'histoire ancienne.