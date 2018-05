Avec une famille comme ça, Meghan Markle n'a pas besoin d'ennemis: son demi-frère Thomas Markle Jr, est revenu à la charge pour tenter d'empêcher la jolie brune d'épouser son prince le 19 mai 2018 à Windsor. L'homme de 51 ans, né du premier mariage de son père, a publié une lettre ouverte dans «InTouch Weekly» adressée à Harry: «Plus le temps passe, plus il est plus que clair que votre mariage sera la plus grande erreur dans l'histoire du mariage royal. Meghan Markle n'est de toute évidence pas la bonne personne pour vous. Je ne comprends pas pourquoi vous ne voyez pas la vraie Meghan, celle que le monde entier commence à découvrir.»

À quoi fait-il allusion? Dans de précédentes interviews, Thomas affirmait que Meghan jouait la comédie pour pouvoir entrer dans la famille royale. Il en a remis une couche dans sa lettre: «La tentative de Meghan de jouer le rôle d'une princesse comme le ferait une actrice hollywoodienne de troisième classe commence à être un peu dépassé.» Il accuse encore l'actrice de 36 ans d'être «une femme blasée, sans profondeur, vaniteuse» et estime qu'elle se moque du prince de 33 ans et de la famille royale.

Pas invités au mariage

Selon lui, sa demi-soeur a tourné le dos à sa famille pour accéder à ce nouveau statut. Un reproche qu'avait déjà formulé la soeur de Thomas et demi-soeur de Meghan, Samantha Grant, 53 ans. Elle aussi s'était offusquée de ne pas être invitée aux noces alors que 1200 anonymes y ont été conviés. Cette mère de trois enfants, atteinte de sclérose en plaques, a promis de publier un livre sur la «vraie» Meghan Markle.

«Meghan a ruiné son père»

Thomas Markle Jr écrit: «Quel genre de personne commence par utiliser son propre père jusqu'à ce qu'il soit en faillite, puis l'oublie, le laissant vivre totalement fauché au Mexique, principalement à cause des dettes qu'il souscrit à cause d'elle. Et quand il faut rembourser, elle oublie son propre père comme si elle ne l'avait jamais connu. Elle oublie que sans lui, elle serait encore en train de nettoyer des tables et faire du baby-sitting pour payer ses dettes.» Il ajoute: «Meghan montre son vrai visage. On voit bien que sa petite célébrité hollywoodienne lui est montée à la tête. Sans oublier, pour couronner le tout, qu'elle n'invite pas sa propre famille à son mariage, alors qu'elle y invite de parfaits étrangers. Qui fait ce genre de choses? Vous et la famille royale devriez mettre fin à ce faux mariage de conte de fées avant qu'il ne soit trop tard.»

Il assure encore que leur père Thomas Markle n'est pas invité au mariage. Or, la rumeur disait le contraire. Qui dit vrai? Une chose est sûre: la maman de Meghan Markle, Doria Ragland, dont elle est très proche, sera présente à Windsor pour le grand jour. Thomas et Meghan ne se sont plus vus depuis les funérailles de leur grand-mère Doris en 2011. Mais malgré les méchancetés dites sur la future mariée dans les médias, Thomas Markle Jr garde l'espoir d'une réconciliation: «Meghan est toujours ma sœur, elle est de la famille. Quoi qu'il arrive maintenant entre nous, c'est son choix.» (Le Matin)