Arrêté lundi dernier et mis en examen pour «corruption de mineur» et «détention et diffusion d'images pédopornographiques», Christian Quesada avait, en son temps, sorti une autobiographie, aujourd'hui retirée des points de vente.

Sur la base de ce livre, l'ex-superchampion des «12 coups de midi» avait affirmé travailler sur un film racontant sa vie. Quesada avait même affirmé qu'un acteur connu avait été choisi pour jouer son rôle.

En réalité, il s'agit d'un gros mensonge, selon la maison d'édition Les Arènes qui a sorti son livre. Le Centre national de cinéma et de l'image animée a confirmé «qu'aucune déclaration n'avait été faite aux registres du cinéma et de l'audiovisuel». (Le Matin)