Slash, guitariste légendaire des Guns N' Roses, a récemment été accusé par son ex-femme de dissimuler de l'argent en mentant sur ses revenus. Perla Ferrar déclare notamment que son ex-mari aurait gagné plus de 45 millions de dollars en 2017, et prétend qu'il «manipule ses revenus passés et futurs afin de moins payer en pension alimentaire».

Quant à lui, Slash déplore que Perla fasse traîner la procédure de divorce, qui dans les faits, est toujours en cours. D'après des documents légaux obtenus par The Blast, le guitariste serait prêt à conclure un accord définitif de divorce avec sa Perla Ferrar. Mais selon lui, cela est impossible à cause d'elle, qu'il accuse de refuser de coopérer.

En outre, les avocats du guitariste soutiennent que cela fait des mois que Perla Ferrar n'a pas répondu à leurs requêtes, et que leur client a dû sortir le porte-monnaie afin de rembourser la voiture d'un de leurs enfants, une Mercedes 450 dont Perla ne se serait pas occupée. Slash ajoute qu'il a «été obligé de verser cet argent pour éviter que la voiture ne soit récupérée».

Slash et Perla Ferrar ont deux enfants, London Emilio, 15 ans, et Cash Anthony, 14 ans. Depuis que le guitariste de Guns N' Roses a demandé le divorce en 2014, les disputes au tribunal n'en finissent plus entre lui et son ex-femme, Perla Ferrar. Et cette fois-ci, c'est Perla qui n'a pas hésité a attaquer frontalement son ex-mari, lui disant que s'il n'avait rien à cacher, il devait être totalement transparent concernant ses finances. Affaire à suivre. (Le Matin)