Selena Gomez, Taylor Swift, Bill Porter, Christina Aguilera, Heidi Klum, Ciara, Sean Mendes, Billie Eilish, Camila Cabello… Tous ont rivalisé d’élégance et d'extravagance pour les American Music Awards. Tous? Enfin presque. Quelques personnalités ont marqué les esprits, mais pas pour les bonnes raisons.

Six prix pour Taylor Swift

La reine de la soirée était Taylor Swift. Même si son choix vestimentaire était plutôt sobre elle a raflé pas moins de six awards, dont celui de l’artiste de la décennie. L'interprète de «Shake It Off» a aussi remporté le prix de l’artiste de l’année, de l’artiste pop rock féminine, de l’artiste contemporaine, du meilleur clip et de l’album pop rock.

La chanteuse Billie Eilish a quant à elle été sacrée révélation de l’année, et a reçu l’award de l’artiste rock alternatif de l’année. Le couple Shawn Mendes et Camila Cabello a reçu le prix de la meilleure collaboration pour le titre «Señorita». Et comme toujours, ils ont fait dans la discrétion en arrivant sur le tapis rouge séparément. On vous laisse juger ci-dessus.