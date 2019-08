Tout peut arriver aux MTV Video Music Awards 2019. Comme chaque année, la cérémonie de récompenses musicales de MTV, qui a eu lieu le 26 août, a eu droit à son lot de performances inoubliables (mention spéciale à celle de Normani, ex-membre de Fifth Harmony).

Présentée par l'humoriste Sebastian Maniscalco, la soirée a permis de découvrir sur scène Camila Cabello, Shawn Mendes, les Jonas Brothers, Lizzo ou encore Taylor Swift.

Côté récompenses, Missy Elliott a reçu le Video Vanguard Award 2019 au Prudential Center dans le New Jersey. Parmi les autres catégories très prisées, il y avait le Clip de l'année, qui est revenu à Taylor Swift pour «You need to calm down» et la Chanson de l'année, prix remis cette année à Lil Nas X ft. Billy Cyrus pour «Old Town Road».

Mais concentrons-nous sur les tenues des stars lors du tapis rouge. On y trouve du classe avec Queen Latifa ou encore du plus vulgaire. Heidi Klum et Bebe Rexa mise sur le côté bling bling, tandis que les sœurs Hadid se la jouent très sexy.