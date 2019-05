Chaque année, c'est un rendez-vous strass et paillettes avec toujours plus d'exubérance qui est organisé au Metropolitan Museum of Art (Met) à New York. Pour le gala annuel, les plus grandes célébrités viennent se montrer dans des tenues plutôt loufoques. Cette édition ne fait pas exception.

Le thème 2019 est «Camp». Le «Camp», c'est l'outrance, l'humour, la défiance, une culture qui s'est structurée sous l'influence de la communauté homosexuelle des XIXe et XXe siècles. Le sujet fait référence à «Notes of Camp», l'ouvrage de l'auteure et militante Susan Sontag, publié en 1964, et qui décrivait le «Camp» comme le «goût pour le non-naturel: l'artifice et l'exagération.»

Lady gaga la présidente de la soirée

Dans la nuit du lundi 6 au mardi 7 mai, les photographes ont donc pu admirer les silhouettes de Lady Gaga, qui, en tant que présidente de l'événement de cette année, a fait le show en se déshabillant pour dévoiler successivement quatre tenues différentes, de la plus couverte à la plus dénudée.

Puis est apparu Jared Leto avec sa tête dans les mains; Billy Porter, l'acteur de «Pose», a fait une entrée fracassante sur un palanquin porté par 6 hommes; Katy Perry, tout en lumière... avec des ampoules; Céline Dion, dans une tenue qui rappelle les danseuses de samba brésilienne; la joueuse de tennis Serena Williams, en robe mi-fleur mi-jaune-trop-flashy; Nicki Minaj, Gwen Stefani ou encore Cardi B qui ont toutes opté pour une traine.

La grande absente de l'édition de cette année est évidemment la chanteuse Rihanna, dont les apparitions lors du Met Gala étaient devenues cultes et très attendues.