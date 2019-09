Les grandes dates de Robert Frank

Voici les grandes dates de la vie du photographe américain d'origine suisse Robert Frank:



9 novembre 1924 : naissance à Zurich (Suisse).

1940 : assistant chez un photographe de Zurich.

1947 : débute dans la photo de mode à New York (Etats-Unis).

1948-1953 : voyages en Amérique du sud et surtout en Europe.

1955 : lauréat d'une bourse Guggenheim qui va lui permettre de voyager librement pendant plus d'un an à travers les Etats-Unis, appareil photo en bandoulière.

1958 : parution de l'album «Les Américains», son chef d'oeuvre, et rencontre avec Jack Kerouac, le romancier culte de la Beat Generation.

1959 : son premier film (d'avant-garde) «Pull my daisy».

1961 : sa première grande exposition à l'Institut d'art de Chicago (Etats-Unis).

A partir de 1971 : s'installe dans un endroit sauvage du Canada, tout en continuant un travail très personnel, introspectif, sur le cinéma et la photo.

2009 : expose à Paris, au Jeu de Paume.