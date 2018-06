Ils avaient vu juste. Après un message étrange posté par Nabilla Benattia, des fans ont imaginé qu'il était arrivé quelque chose dans sa famille, peut-être à sa grand-mère Livia. En fait c'est le grand-père de la starlette qui a perdu la vie. Nabilla a posté une déclaration à son pépé dans une story Instagram hier:

«Mon pépé, mon grand-père adoré, jamais je ne t'oublierai, Je sais que tu me regardes de là-haut et que tu me protèges. Tu resteras dans mon coeur pour toujours, tu m'as appris à rester forte et je ferai tout pour que tu sois fier de moi. Et saches que nous nous occuperons bien de ta moitié mémé Livia. Je t'aime mon pépé d'amour, repose en paix» Le texte était accompagnée d'une photo floue de son grand-père, visiblement prise dans sa jeunesse.

Mardi, la Franco-suisse de 26 ans avait posté ce message sur Twitter: «Aujourd'hui rien ne sera jamais plus comme avant». Le texte était accompagné d'un smiley qui pleure.

Aujourd’hui rien ne de sera jamais plus comme avant ???? — Nabilla Benattia (@Nabilla) 12 juin 2018

(Le Matin)