Thomas Markle a enfin brisé le silence. Le père de Meghan, qui n'avait pas pu assister au mariage de sa fille à cause d'une attaque cardiaque, a donné sa première interview à l'émission «Good Morning Britain» lundi 18 juin 2018.

En duplex depuis les Etats-Unis, l'homme de 73 ans s'est révélé plutôt bavard. Il a notamment expliqué comment sa fille lui avait appris qu'elle était en couple avec le prince Harry et visiblement, cela a pris un peu de temps.

Meghan Markle a d'abord dit à son père, dans un premier coup de téléphone, qu'elle était en couple. Elle a attendu le coup de fil suivant pour lui avouer que son chéri était britannique. Et c'est finalement durant leur troisième conversation qu'elle lui a dit de qui il s'agissait.

Les deux animateurs de «Good Morning Britain» ont évidemment abordé le thème de la fausse paparazzade de Thomas Markle le montrant en train de regarder des photos de sa fille et de se préparer pour le mariage. «C'était destiné à changer mon image. Ces dernière années, les photographes prenaient des clichés de moi avec une bière, en train d'entrer dans ma voiture, sortant les poubelles, achetant un siège de toilettes. Toutes ces photos me montraient sous un mauvais jour», a expliqué l'Américain. Il a reconnu que la mise en scène à laquelle il avait participé était une erreur et qu'il se sentait mal de l'avoir fait. Il a ajouté que sa fille et son futur gendre avaient accepté ses excuses.

Jaloux du prince Charles

Quant au mariage du siècle, qui s'est déroulé le 19 mai 2018, Thomas Markle regrette de ne pas avoir pu s'y rendre et d'avoir dû regarder le prince Charles emmener sa fille à l'autel à la télévision. «J'étais jaloux. J'aurais aimé être là, mais grâce à Dieu, il (ndlr: le prince Charles) était là. Ce qui est malheureux, c'est que maintenant je suis une note de bas de page dans un des plus grands moments de l'histoire, plutôt que le père qui a accompagné sa fille vers son mari», a confié l'ex-directeur de la photographie.

Et comme dans les contes de fée, Thomas Markle est persuadé que maintenant que Meghan et Harry sont mariés, ils auront beaucoup d'enfants. «Elle en veut depuis longtemps. Il y en aura certainement un en préparation bientôt», a-t-il assuré.

(Le Matin)