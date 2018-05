Le palais de Kensington a indiqué lundi soir que Meghan Markle vivait «un moment profondément personnel» après des informations de presse faisant état de l'absence du père de l'ex-actrice américaine à son mariage avec le prince Harry samedi.

Oh no. Meghan Markle's dad Thomas suffered a heart attack just days ago, and is now explaining that he won't be going to the royal wedding amid his photo controversy, despite his plans to go: https://t.co/131DpugCZX