Vendredi 22 juin 2018, TMZ nous a appris que Joe Jackson avait été hospitalisé avec un cancer en phase terminale. Cela fait «quelques temps» que l'homme combat la maladie. Deux jours plus tard, ce père de dix enfants, dont les illustres Michael et Janet, a donné de ses nouvelles sur Twitter. Et elles ne sont pas rassurantes.

«J'ai vu plus de couchers de soleil qu'il me reste à en voir. Le soleil se lève quand le temps vient et que vous le vouliez ou non le soleil se couche quand le temps vient», a écrit l'homme de 89 ans. Ce tweet était accompagné d'une photo de Joe seul face à l'océan avec un coucher de soleil au 2e plan.

D'après TMZ toujours, Joe peut compter sur le soutien indéfectible de son épouse Katherine, 88 ans. Ses enfants lui ont également rendu visite à l'hôpital durant le week-end. D'ailleurs, un d'eux, Jermaine avait dit dernièrement au «Daily Mail» que Joe était «chétif» et «fragile» et qu'il n'en avait plus pour «très longtemps»: «La famille doit être à ses côtés. C'est uniquement ce qu'on a à faire pour l'accompagner durant ses derniers jours».

I have seen more sunsets than I have left to see. The sun rises when the time comes and whether you like it or not the sun sets when the time comes. pic.twitter.com/PGcmbulzyC