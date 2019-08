Yann Moix vient de publier son livre, «Orléans», le 21 août dernier. Dans cet ouvrage, il évoque les mauvais traitements dont il aurait été victime durant son enfance. Il accuse notamment son père, José Moix, de l'avoir battu à de multiples reprises. Après avoir nié une première fois cette version dans les colonnes de «La République du Centre», le papa s'est une nouvelle fois exprimé sur ces accusations dans une lettre transmise à «L'Obs».

Il n'«a jamais accepté la naissance de son frère»

L'ex-kinésithérapeute de 75 ans reconnaît avoir «probablement mal agi» mais affirme que «les sanctions n’arrivaient pas sans raison». Selon lui, l’écrivain n'a «jamais accepté la naissance de son petit frère Alexandre, de quatre ans son cadet». «Lui qui avait été un enfant si doux jusque-là, il est devenu un enfant terrible», a-t-il écrit avant d'ajouter que lui et son épouse avaient «de grosses difficultés à canaliser sa violence». «Il a toujours voulu «éliminer» Alexandre, et quelques fois de manière physique.»

Il explique avoir ainsi réagi de manière excessive face au comportement de son fils qui «mettait parfois en danger la vie de son petit frère.» «Lorsque vous avez un enfant de six ans qui veut défenestrer du premier étage son petit frère et qu’on le rattrape in extremis, comment réagir?», s'interroge-t-il.

Lui aussi martyrisé

José Moix poursuit en expliquant avoir lui-même été «martyrisé» lorsqu'il était enfant. «Je me suis construit tant bien que mal, j'ai éduqué mes enfants comme j'ai pu et certainement de manière trop sévère, mais très loin des sévices décrits.»