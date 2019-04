Alors que son père Luke Perry, victime d’un AVC, était transporté à l’hôpital Providence Saint Joseph, en Californie, Sophie Perry était à l’autre bout du monde. La jeune femme était rentrée en urgence de sa mission humanitaire au Malawi pour se rendre au chevet de son papa.

Malheureusement, le comédien de 52 ans est décédé quelques jours après. Sa fille s’est alors exprimée une première fois sur Instagram: «Les choses se sont passées si vite.» Elle avait remercié les fans, les collègues et les proches de Luke Perry pour leurs hommages.

Après quelques jours passés aux États-Unis, elle était finalement retournée en Afrique début avril afin de continuer sa mission humanitaire. Avec deux amis, Sophie Perry a pour objectif de construire des écoles maternelles ainsi que des aires de jeux et des jardins pour la jeunesse défavorisée. Pour cela, elle a même lancé une cagnotte en ligne.

Une première école terminée

Un but qu'elle a finalement atteint: sur Instagram, elle a annoncé l'inauguration d'une première école. «Merci à tous ceux qui ont fait des dons pour nous aider dans notre projet!», a-t-elle écrit. «Notre première école est terminée et je ne peux pas vous dire à quel point je suis fière et heureuse de la voir ouvrir mercredi.»

Une annonce remplie d’émotion… D'autant plus que l’établissement a été baptisé Luke Perry, en hommage à son papa. «Merci a mon incroyable partenaire Ruben pour tout. Surtout pour t’être battu pour que l’école porte le nom de mon père», a ajouté Sophie Perry. Un très bel hommage.

(Le Matin)