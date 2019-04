Ils ont divorcé en 1996 suite aux infidélités, mais sont toujours inséparables. Entre le prince Andrew et Sarah Ferguson, les liens sont plus forts que jamais. Malgré leur séparation après 10 ans de mariage, suite aux infidélités très médiatisées de Fergie, les anciens époux sont restés très proches.

En 2008, la duchesse d'York, criblée de dettes, a même emménagé chez son ex mari au Royal Lodge à Windsor. Depuis, Sarah Ferguson ne tarit pas d'éloges sur son prince, avec qui elle partage régulièrement des dîners en tête à tête au restaurant ou des balades à cheval. Une proximité et une complicité qui alimentent les rumeurs d'un futur remariage.

Un tweet confirmait la romance

La rumeur s'est une nouvelle fois emballée ce week-end. Alors qu'il était à Bahreïn afin de représenter les intérêts de la Couronne britannique, le prince Andrew a été rejoint par Fergie, accompagnée de leur fille Béatrice d'York et de son compagnon, le sulfureux Edoardo Mapelli Mozzi. La petite famille, qui logeait au Ritz Carlton selon le Daily Mail, a passé un «super moment» si on en croit la duchesse d'York, qui a documenté le voyage sur les réseaux sociaux.

Mais ce voyage en famille a logiquement alimenté les rumeurs de réconciliation. Le journaliste de la chaîne anglaise ITV Chris Ship a aussitôt tweeté: «C'est reparti pour le couple royal. Le prince Andrew et Sarah Ferguson sont de nouveau ensemble plus de 20 ans après avoir divorcé.» Un emballement qui a forcé les intéressés à s'exprimer afin de démentir l'information. Selon le «Mirror», un porte-parole de Sarah Ferguson a mis les points sur les «i»: «Le duc et la duchesse d'York continuent à être de bons amis et rien n'a changé dans leur relation.»

«Leur lien est extrêmement fort»

Une source du journal britannique au Palais s'est toutefois faite plus cryptique: «Si le duc et la duchesse ne sont pas officiellement réconciliés, on peut dire que leur lien est extrêmement fort. Aucun des deux n'est actuellement dans une relation amoureuse avec quelqu'un d'autre, ce qui évidemment nourrit les rumeurs d'improbables retrouvailles. Ils apprécient vraiment de passer du temps ensemble et leurs démonstrations d'affection en public sont de plus en plus fréquentes. Avec une fille désormais mariée et heureuse et une autre qui pourrait l'être également bientôt, peut-être que la duchesse et le duc se recentreront sur leur propre relation. Mais pour l'instant, ils apprécient juste de passer du bon temps ensemble en famille.» (Le Matin)