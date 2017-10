Le prince Harry, qui a servi dans l'armée, travaille avec des officiels du ministère de la défense britannique via sa Royal Foundation, afin de lancer une campagne pour aider les militaires à gérer la dépression et d'autres problèmes.

«C'est simple: ces hommes et ces femmes sont des atouts dans lesquels nous devons continuellement investir. Nous devons penser à eux comme à des athlètes hautement performants. L'entraînement au combat ne vient pas que de la forme physique. Il faut être mentalement en forme aussi. L'armée a dû faire face à des défis tels que le stress post-traumatique, l'anxiété et la dépression. Mais comme beaucoup d'entre vous dans cette pièce, j'ai été amené à me rendre compte que nous pouvons tous faire plus pour promouvoir une gestion positive de notre santé mentale, et ce faisant, aider à prévenir certains de ces problèmes avant qu'ils ne se développent», a-t-il dit ce lundi.

La Royal Foundation

Le prince Harry, 33 ans, a créé la Royal Foundation avec son frère, le prince William, et sa belle-sœur, Catherine, la duchesse de Cambridge. Il a aussi lancé les Jeux Invictus en 2014 et a expliqué comment les événements sportifs avaient aidé des soldats blessés.

«J'ai appris plus à propos du sacrifice de nos hommes et femmes depuis que j'ai quitté l'armée et continué mon travail avec les Jeux Invictus, a-t-il ajouté. Avoir un soutien en revenant de l'armée m'a aidé à réfléchir à comment nous préparons, soutenons et aidons ceux qui portent l'uniforme.»

Le prince Harry, le prince William et la duchesse de Cambridge seront présents également pour soutenir la Journée Mondiale de la Santé Mentale. (Le Matin)