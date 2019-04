Il semblerait que le couple le plus parfait du Royaume-Uni ne soit pas si heureux. Depuis plusieurs jours, les médias britanniques et américains cherchent à savoir pourquoi le couple princier a écarté le marquis et la marquise de Cholmondeley de son entourage.

Une grosse rumeur circule: le prince William aurait trompé la duchesse de Cambridge avec Rose Hanbury, marquise de Cholmondeley… et meilleure amie de Catherine Middleton.

Blacklistée des événements

Mi-mars, c'est un article du «The Sun», qui rapportait que le couple Cholmondeley, nobles britanniques très proches de la famille royale, se seraient fait écarter par le Palais de Kensington.

La duchesse de Cambridge aurait même tout fait pour que Rose Hanbury, une ancienne mannequin de 35 ans ans, soit bannie de leur cercle d’amis n'hésitant pas à la blacklister de tous les évènements mondains et à téléphoner à tout le monde pour s'assurer que les gens ne lui adressent plus un mot.

«Il est bien connu que Kate et Rose se sont disputées. Avant, les deux couples étaient proches, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui», a déclaré une source au «Sun».

Un présentateur télé et critique gastronomique britannique, Giles Coren, avait validé la rumeur sur Twitter, en écrivant que «tout le monde était au courant de l’affaire», avant d’effacer son message. La presse people américaine en a même rajouté, en déclarant que la marquise elle-même n’a jamais caché cette relation à ses plus proches amies.

Les deux frères se sont énervés

Il n'en fallait pas plus pour mettre la famille royale au cœur du cyclone, d’autant que le site anglais de Slate a reporté une sévère altercation entre William et Harry.

Ce dernier aurait reproché à son aîné de reproduire ce qu’avait fait son père, le prince Charles, à leur mère, Lady Diana, en entretenant une liaison secrète avec Camilla Parker Bowles, qui deviendra sa seconde épouse. «L’infidélité a ruiné notre enfance, comment peux-tu avoir une aventure alors que tu as trois enfants?», aurait-il asséné à son frère. Aucun commentaire n’a été apporté par le clan royal pour le moment. (Le Matin)