Et c’est un deuxième garçon pour Kim Kardashian et Kanye West, également parents de deux petites filles! La femme d’affaires a annoncé l’heureux événement sur son compte Twitter, alors qu’il avait été annoncé tôt dans la journée qu’elle s’était rendue, avec son mari, au chevet de la mère porteuse qui venait d’entrer à la maternité, le travail ayant commencé.

He’s here and he’s perfect! — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 10 mai 2019

« Il est là et il est parfait », a tout simplement écrit Kim Kardashian sur le réseau social, confirmant par qu’il s’agissait bien d’un garçon.

Le couple n’a pas encore dévoilé le prénom du bambin au moment où nous écrivons. C’est la deuxième fois que le couple fait appel à une mère porteuse pour agrandir leur famille.

La petite Chicago est née grâce à la GPA, Kim Kardashian étant dans l'impossibilité d'avoir plus d’enfant sans mettre sa vie en danger. Ses deux premières grossesses, pour son aînée North et son premier fils Saint, ont été très difficiles et les médecins lui ont fortement déconseillé de faire d’autres enfants par voie naturelle. (Le Matin)