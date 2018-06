Le sulfureux rappeur américain XXXTentacion, dont le denier album a fini à la première place du classement de référence Billboard, est mort assassiné lundi en Floride à l'âge de 20 ans, a annoncé le shérif du comté de Broward. Le rappeur originaire de Floride a été abattu en pleine journée à Deerfield Beach, une ville au nord de Miami.

«La victime adulte masculine est bien Jahseh Onfroy, 20 ans, aussi connu comme le rappeur XXXTentacion», a écrit le service du shérif de Broward sur Twitter, après avoir indiqué sur le réseau social que la victime était morte lors d'une fusillade.

The adult male victim has been confirmed as 20 year old Jahseh Onfroy aka rapper #XXXTentacion .

Anyone with information is urged to contact #BSO homicide detectives Walt Foster or John Curcio at (954) 321-4210 or @crimestoppers2, anonymously, at (954) 493-TIPS #XXTENTACION. pic.twitter.com/J97xZ9cHHz