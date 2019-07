R. Kelly est derrière les barreaux depuis le 11 juillet dernier. Le chanteur a été arrêté sur la base de treize chefs d’accusation, dont la création de vidéos pornographiques mettant en scène des mineurs. S'il a plaidé non coupable ce mardi, l'artiste ne va pas quitter sa cellule, sa demande de remise en liberté sous caution ayant été rejetée.

Plusieurs jeune femmes ont témoigné contre l'interprète d'«Ignition» dénonçant notamment des traitements humiliants et la création d’une «secte BDSM». Mardi, le «DailyMail» a pu se procurer des documents du procès, dans lesquels on retrouve le témoignage de l'une de ses victimes présumées. La jeune femme explique avoir été recrutée pour la supposée secte de R. Kelly dans un centre commercial de Chicago, avant d’être amenée au studio de la star, à Chicago, où elle aurait été séquestrée et violée.

Trois jours sans nourriture

À son arrivée, elle aurait été escortée dans une pièce pendant qu'un ami du chanteur faisait une copie de son permis. Elle aurait également été obligée de signer un accord de confidentialité lui demandant de ne jamais évoquer les faits. Elle aurait ensuite passé «environ trois jours dans la chambre à coucher, qui était fermée à clé, sans nourriture.» Peu de temps après avoir pu manger, «elle s’est sentie fatiguée et étourdie».

«Elle s’est réveillée quelque temps plus tard avec l’accusé dans une chambre à coucher dans des circonstances qui indiquaient clairement qu’il l’avait agressée sexuellement alors qu’elle était inconsciente», peut-on lire dans les documents judiciaires.

Deux millions contre le silence

Selon plusieurs victimes, R. Kelly aurait créé une «secte» BDSM dans laquelle il aurait eu plusieurs «esclaves sexuelles». Jerondha Pace, l'une des accusatrices du chanteur, a affirmé que ces dernières étaient invitées à signer un pacte morbide. «Il y a un pacte de suicide. Je ne vais pas rester assise et laisser ces filles ôter leur propre vie. J’ai été l'une de ces filles qui était prête à se suicider pour lui», a-t-elle déclaré sur Twitter.

There's a suicide pact involved, I'm not going to sit back and let those girls take their lives over R. Kelly. I was one of those same girls who was ready to kill myself for him. For people to say they're grown and we need to leave them alone, you can mind your business.