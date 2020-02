Le ténor espagnol Placido Domingo, accusé aux États-Unis de harcèlement sexuel par une vingtaine de femmes, leur a demandé pardon dans un communiqué publié mardi. «Je veux qu'elles sachent que je suis sincèrement désolé pour la souffrance que je leur ai causée. J'accepte toute la responsabilité de mes actes», a indiqué le chanteur lyrique de 79 ans qui avait jusqu'ici toujours fermement nié ces accusations.

Dans une enquête publiée en août par l'agence Associated Press (AP), neuf femmes ont affirmé avoir été harcelées par le chanteur à partir de la fin des années 1980. AP a publié en septembre une seconde enquête affirmant que onze autres femmes, se disant elles aussi victimes, s'étaient manifestées.

«J'ai pris le temps de réfléchir»

Dans son communiqué, Placido Domingo assure «avoir pris le temps ces derniers mois de réfléchir aux accusations» et indique «comprendre maintenant que certaines femmes aient pu avoir peur de d'exprimer honnêtement en raison de la crainte d'un impact sur leur carrière». Il a ensuite ajouter être «déterminé à apporter des changements positifs dans l’industrie de l’opéra afin que personne d’autre n’ait à vivre la même expérience. Je souhaite ardemment que le résultat soit un lieu de travail plus sûr pour tous dans l’industrie de l’opéra, et j’espère que mon exemple pour aller de l’avant encouragera les autres à faire de même.»

Une enquête confirme les faits

Cette demande de pardon de Placido Domingo intervient au lendemain de la décision d'un jury de Manhattan de déclarer le producteur de cinéma Harvey Weinstein coupable d'agression sexuelle et de viol, un verdict applaudi par le mouvement #MeToo. Mais le mea culpa du ténor espagnol fait également suite, rappelle France Musique, à une enquête interne menée dans les opéras de Washington et Los Angeles qu'il a dirigés et dont les conclusions viennent d'être connues. 27 personnes ont déclaré avoir été sexuellement harcelées ou ont été témoins de comportements inappropriés de la part du chanteur espagnol.

Les avocats engagés pour mener cette enquête ont conclu que les témoignages recueillis montraient un schéma clair de harcèlement sexuel et d'abus de pouvoir de la part de Placido Domingo pendant une période d'au moins 20 ans, à partir des années 1980.

Triomphe à Zurich

Après ces accusations, Placido Domingo avait quitté en octobre la direction de l'opéra de Los Angeles, qu'il occupait depuis 2003. Il a aussi renoncé à se produire au Metropolitan Opera de New York tandis que d'autres opéras américains ont annulé ses représentations. Il a en revanche continué à se produire en Europe. Il était notamment venu en octobre 2019 à Zurich, où le public lui avait réservé un triomphe.

(AFP/Le Matin)