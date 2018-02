Kelly Gale n'est pas du genre pudique quand il s'agit de parler de sa vie intime. Interviewé dans l'émission «The Kyle And Jackie O Show», le top model a confié avoir déjà eu des rapports sexuels avec son petit ami dans les toilettes d'un avion. «J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous devez faire», a-t-elle dit tout en précisant qu'elle et son chéri avaient été «repérés» par les passagers en sortant des WC. «Ça m'a fait rire», a-t-elle ajouté.

Quant à son copain, Johannes Jarl, Kelly ne tarit pas d'éloges à son égard. Ils se sont rencontrés au lycée et sont en couple depuis quatre ans. «Il est fantastique. Il est suédois, grand avec de longs cheveux blonds, comme un surfer», a-t-elle raconté en ajoutant qu'il était... très bien membré! La Suédo-Australienne de 22 ans a aussi précisé que son compagnon aimait bien dormir avec d'autres hommes. «Il va me tuer pour avoir dit ça, mais les hommes suédois aiment bien dormir dans le même lit après être sortis le soir. Ils dorment juste ensemble et se cajolent les uns les autres.» (Le Matin)