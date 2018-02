Grâce à Kylie Jenner, on sait à quoi ressemble la petite Chicago West, le bébé de Kim et Kanye né le 15 janvier 2018 d'une mère porteuse. C'est dans la vidéo que Kylie a postée sur YouTube et résumant ses neuf mois de grossesse que la soeur de North et de Saint a fait sa première apparition publique.

On peut voir le nourrisson dans les bras de sa jeune tante. «Elle est tellement petite», s'extasie Kylie, avant d'ajouter qu'elle adore le prénom Chicago choisi par sa demi-soeur et son beau-frère.

(Le Matin)