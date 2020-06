La star de «Glee», Samantha Ware, a accusé Lea Michele d'avoir rendu sa vie impossible sur le tournage de Glee, en lui faisant vivre «un véritable enfer». Ce lundi 1er juin, Lea Michele a posté un message sur Twitter en soutien au mouvement Black Lives Matter, suite à la mort de George Floyd, à Minneapolis, le 25 mai. «George Floyd ne méritait pas cela, ce n'était pas un incident isolé, et cela doit cesser», a-t-elle posté.

Un tweet qui n'a pas du tout plu à son ancienne collègue. «Je me marre. Tu te souviens quand tu as fait de mon premier travail à la télé un enfer sur Terre? Parce que je ne l'oublierai jamais. Je me rappelle quand tu disais à tout le monde que si tu en avais l'opportunité, tu chi*** dans ma perruque. Sans oublier les autres micro-agressions traumatisantes qui m'ont fait me poser des questions sur ma carrière à Hollywood», a-t-elle tweeté.

LMAO REMEMBER WHEN YOU MADE MY FIRST TELEVISON GIG A LIVING HELL?!?! CAUSE ILL NEVER FORGET. I BELIEVE YOU TOLD EVERYONE THAT IF TOU HAD THE OPPORTUNITY YOU WOULD “SHIT IN MY WIG!” AMONGST OTHER TRAUMATIC MICROAGRESSIONS THAT MADE ME QUESTION A CAREER IN HOLLYWOOD... https://t.co/RkcaMBmtDA