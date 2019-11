«Je pourrais avoir honte des photos qui seront publiées par les paparazzis», écrit-elle. «Ou je pourrais dire que c’est mon costume pour Halloween (une vieille femme escroc, acquittée pour le meurtre de son mari et qui essaye d’avoir des plaques d’immatriculation pour pouvoir utiliser les places réservées aux handicapés), mais je veux juste dire la vérité.»

«J’ai besoin de plus que du soutien de mes amis»

La réalisatrice de 33 ans poursuit: «Voilà à quoi ressemble la vie quand on souffre d’une maladie chronique. Avoir le syndrome Ehler-Danlos signifie que j’ai besoin de plus que du soutien de mes amis.... Donc merci beaucoup, chère canne! Pendant des années, j’ai essayé de vivre avec ma maladie sans être aidée, parce que je trouvais ça «bizarre» d’avoir une canne. Mais c’est beaucoup mieux de pouvoir faire des choses avec un peu d’aide plutôt que de rester des journées au lit et avoir mal». Elle ajoute: «Justin Bieber n’est-il pas sorti en tongs pendant cinq ans?»

Cette maladie cause à la star de «Girls» des douleurs articulaires et de la fatigue depuis plusieurs années. Le mois dernier, la chanteuse Sia a également révélé souffrir de cette maladie.

