«Chanter, c’est mon métier mais la photographie est ma nouvelle passion.» Lenny Kravitz a reçu «Le Matin» au vernissage de l’exposition «Assemblage by Lenny Kravitz for Dom Perignon» à Manhattan le week-end dernier.

Commençons par parler de la Suisse où vous avez participé à Paléo cet été...

Chanter en Suisse est un plaisir permanent. C’est pour cela qu’il m’est souvent arrivé de rester sur scène bien plus longtemps que prévu dans votre pays. Le public suisse est génial et il dégage une énergie positive que je ressens sur scène.

Quelle est la différence entre Lenny Kravitz, le chanteur, et le photographe?

La chanson, c’est mon métier. La photo, c’est ma passion. Mon père était journaliste et je me souviens qu’il ne quittait jamais son appareil photo des mains.

Susan Sarandon, Harvey Keitel et votre fille Zoë Kravitz font parti des sujets de l’exposition. Comment est née cette idée?

Quand je vous dis que j’aime créer, cela se manifeste chez moi par des dizaines de choses différentes. J’ai ainsi retapé une maison à Los Angeles que j’ai totalement redécoré et repensé. Cette bâtisse, qui a été vendue récemment, a une vraie discothèque où l’on peut y organiser des fêtes privées. Avant la vente de la maison, j’ai voulu inviter un groupe d’amis célèbres. Vous avez devant vous le résultat.

Qui vous a donné envie de vous lancer dans ce projet?

Je passe une partie de l’année à Paris et j’aime participer à des dîners pour rencontrer de nouvelles personnes d’autres horizons. C’est au cours d’une de ses soirées que j’ai rencontré Richard Geoffroy, le chef de cave de Dom Perignon. Nous avons passé la soirée à parler champagne, dont je suis un grand collectionneur, et il m’a appris à reconnaître les parfums en goûtant différents millésimes. Ce que j’aime par dessus tout, c’est l’étape de la création que cela soit pour de la musique ou autre chose.

C’est la première fois que vous travaillez avec votre fille Zoë, exact?

Absolument. J’ai toujours respecté ses choix et j'ai voulu qu’elle développe sa propre carrière sans avoir l’image du père sur ses épaules. Pour l’expo, je voulais des photos d’un moment de joie, de partage et de plaisir. J’ai donc demandé à Zoë en premier et elle a accepté immédiatement. Puis nous avons discuté des personnes à inviter. Alexander Wang, le créateur de mode, est l’ami d’enfance de ma fille. Ils ont grandi ensemble. Abbey Lee est sa copine depuis qu’elles ont tourné dans «Mad Max». Susan Sarandon était sa partenaire dans son dernier film... bref la sélection a été rapidement faite.

Vous venez de faire le vernissage de votre expo itinérante à New York le 29 septembre dernier et elle sera au Skylight Modern jusqu'au 6 octobre. Y aura t-il une étape suisse en 2019?

Rien n’est décidé mais nous sommes en discutions pour avoir plusieurs étapes de l’expo. Ni les villes, ni les pays n’ont été déterminés.

Avec ou sans vos photos, quand est-ce que vous serez de retour chez nous?

Je ferais une étape de ma tournée mondiale à l’Arena de Genève le 14 mai. Et cela sera pour le moment ma seule date en Suisse en 2019. J’aime être à Genève car cela me permet de pratiquer mon français même si je suis souvent trop timide pour parler dans votre langue (rires). Et puis tous les genevois parlent anglais, non? C’est l’impression que j’ai à chaque fois dans cette ville. (Le Matin)