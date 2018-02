Léonard Trierweiler, 20 ans, a été interpellé ce dimanche 25 février dans la soirée alors qu'il roulait en scooter dans le XIe arrondissement de Paris, a affirmé Closer.

Le jeune apprenti cuisinier aurait grillé un feu rouge. Il aurait été aussi contrôlé positif à l'éthylotest et au dépistage de stupéfiants. Le site internet a précisé que le fils de Valérie et Denis Trierweiler a finalement été placé en garde à vue et qu'il a été déféré devant un magistrat du parquet de Paris, lundi 26 février dans la matinée.

Ce n'est pas la première fois que Léonard Trierweiler a des ennuis avec les autorités. Le 10 juin dernier, il avait été arrêté pour un banal contrôle. Au final, il «roulait avec des écou­teurs, n’avait pas les papiers de son deux roues et surtout il avait les yeux rouges et l’al­lo­cu­tion pâteuse». Il a alors dû se plier à un test sali­vaire qui s’est révélé posi­tif à la cocaïne. (Le Matin)