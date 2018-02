Posh Spice, Scary Spice, Baby Spice, Sporty Spice et Ginger Spice sont de retour! La nouvelle, annoncée par le Sun, a été confirmée par Victoria Beckham sur Instagram. La plus réticente du groupe a posté une photo du groupe prise lors d'une réunion cet après-midi dans la demeure de Geri Halliwell, devenue Geri Horner.

Les Spice girls s'étaient séparées en 2001, trois ans après le départ de Geri. Elles s'étaient reformées en 2007 pour une tournée, puis en 2012 pour chanter lors des JO de Londres. Depuis, plusieurs retours avaient été évoqués mais Victoria refusait toujours d'y prendre part.

13 millions chacune

Cette fois-ci, l'épouse de David Beckham a accepté de se relancer dans l'aventure. On la comprend: chaque Spice toucherait 10 millions de livres (environ 13 millions de francs) pour ce come-back. Victoria Beckham a toutefois posé ses conditions: elle ne revient que si ... elle ne pas doit chanter! Ce qu'elle ne faisait de toute façon pas souvent à l'époque de leurs succès. Désormais à la tête de sa propre maison de mode et mère de quatre enfants, elle a également exigé qu'il n'y ait pas de tournées mondiales. Geri a posé la même condition.

Victoria Beckham, Emma Bunton, Melanie Brown, Melanie Chisholm et Geri Halliwell auraient dans l'idée de sortir un best of, d'animer une émission de télévision et de se produire lors de shows ponctuels, notamment en Chine, selon le Daily Mail.

Une chose est sûre, «le futur est Spicy», comme vient d'écrire Emma Bunton sur Instagram.

La dernière prestation en public des Spice Girls au complet, aux JO de Londres en 2012 (Le Matin)