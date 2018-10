Meghan Markle aurait-elle la folie des grandeurs? D'après le Daily Mail, l'ancienne actrice américaine aurait dépensé plus d'un million de francs pour refaire sa garde-robe. Chaussures Givenchy, sacs et bijoux Cartier, vêtements sur mesure: rien n'est trop beau pour la nouvelle duchesse de Sussex.

Or, depuis son mariage avec le prince Harry en mai dernier, ce n'est plus à Meghan Markle d'assurer ses dépenses... mais bien à la famille royale. Selon une loi datant de 1337, c'est le duc de Cornouailles, le fils aîné du monarque britannique (en l’occurrence le prince Charles) qui perçoit l'ensemble des revenus des terres de son duché.

Chaque année, il hériterait ainsi de plus de 24 millions de francs qu'il partage ensuite avec ses enfants et leurs familles.

En plus de sa passion pour la mode, Meghan Markle a également pioché dans la bourse du prince pour redécorer l'intérieur de Nottingham Cottage, où elle et le prince Harry vivent depuis leurs fiançailles. Toujours d'après le «Daily Mail», elle aurait fait recouvrir les fauteuils de plaids en cachemire, aurait acheté des centaines de bougies parfumées et se ferait livrer chaque jour un bouquet de fleurs fraîchement coupées. (Le Matin)