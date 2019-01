Alors que les obsèques de Thierry Séchan se sont déroulées le 16 janvier au temple protestant Port-Royal, à Paris, le frère jumeau de Renaud, David Séchan, brise le silence et dévoile les causes de sa mort. Si le biographe et parolier a été retrouvé sans vie à son domicile – par son ex-épouse, dans la nuit du mardi 8 au mercredi 9 janvier -, rien ne présageait cette brutale disparition.

«C’est une mort tellement bête, tellement injuste. 69 ans, c’est encore jeune. Mais voilà, il fumait beaucoup trop, il avait souvent très mal à la tête et il a fait un AVC massif. C’est exactement le terme employé par le docteur qui a délivré son certificat de décès… On l’a retrouvé chez lui dans son salon et voilà», a confié David Séchan à« Ici Paris».

«Thierry ne buvait pas plus qu'une autre»

Et si le photographe et frère jumeau de Renaud a décidé de prendre la parole, c’est aussi pour laver l'honneur de son grand frère. «Depuis l’annonce de sa mort, les rumeurs les plus folles circulent. J’entends tout et n’importe quoi, notamment qu’il était drogué, alcoolique, que les trois frères étaient fâchés. C’est faux?! Thierry ne buvait pas plus qu’un autre et surtout ne s’est jamais drogué», a-t-il assuré.

En cette triste journée, David Séchan et Renaud vont saluer une dernière fois la mémoire de leur aîné. La disparition de ce dernier a d’ailleurs touché les nombreux fans du chanteur, mais pas seulement.

Un humain formidable

«Malgré son côté provocateur et son aura de polémiste, je réalise qu’il était vraiment dans le cœur de beaucoup de gens et c’est réconfortant, a déclaré David, toujours au magazine. En même temps, je me dis que c’est normal, Thierry était un être humain formidable, un père fantastique pour ses filles et le plus aimant des frères.» Mais le plus difficile est à venir pour la famille Séchan: «faire (son) deuil et apprendre à accepter la vie sans lui.» (Le Matin)