Cette fois, Patrick Sébastien a bel et bien quitté France 2. Samedi soir, l'animateur a pris définitivement congé des téléspectateurs en présentant l'ultime numéro des «Années bonheur». C'était chronologiquement la toute dernière émission qu'il avait enregistrée pour la chaîne. Et l'émotion était palpable, même si Sébastien a voulu une émission festive. «C'est la dernière fois au bout de 35 ans de télévision que je présente une émission de télévision ici», a lâché l'artiste.

«Putain, je suis arrivé jusqu'au bout»

«Je suis fier finalement pendant toutes ces années de ne m'être jamais trahi. Jamais. Ni de vous avoir trahi vous. C'est-à-dire d'avoir fait des émissions populaires et d'avoir résisté tant que j'ai pu à la bien-pensance et au politiquement correct. Et putain, je suis arrivé jusqu'au bout et j'ai tenu bon!», s'est exclamé Patrick Sébastien.

Avec les compliments de Cyrano

Pour autant, arrivé aux dernières secondes de son show, sa parole s'est faite un peu plus sérieuse encore, afin de livrer quelques paroles qui se voulaient définitives. En réalité, des vers issus de la pièce «Cyrano de Bergerac», au moment où le héros est tombé dans une embuscade: «Ah, je vous reconnais mes plus vieux ennemis. Le mensonge, bien sûr, les compromis, les préjugés, les lâchetés. Que je pactise ? Jamais, jamais. Tiens, te voilà toi aussi, la sottise. Je sais bien qu'à la fin vous me mettrez à bas. N'importe, je me bats, je me bats, je me bats», a récité Sébastien dont on devinait bien la pensée.

Chantent, les sardines...

Et de conclure: «Un soir quand je vais rentrer chez Dieu, mon salut balaiera largement le seuil bleu. Ce quelque chose que sans un pli, sans une tâche, j'emporte malgré vous, c'est... mon panache!» Sur ce, l'animateur a chanté une dernière fois «Les sardines»... (Le Matin)