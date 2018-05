Le musée Grévin à Paris a commandé une statue du cire du président français, comme il l'a fait pour tous les chefs de l'état de l'Hexagone. Dimanche 13 mai 2018 dans un reportage de «Sept à huit» sur TF1, les téléspectateurs ont pu suivre l'élaboration du sosie de cire d'Emmanuel Macron. Le résultat final a majoritairement déçu, si on en croit les réactions lues sur Twitter après la diffusion du magazine.

«C'est un gamin de maternelle qui a fait ça en pâte à sel? C'est horrible», «ratage complet», «Raté. La statue n'est pas assez belle par rapport au président et elle le vieillit», «Ça ne lui ressemble pas, étant donné que son visage à été façonné à partir d'une photo et non à partir de son visage», «complètement figé sans vie», «on dirait un humanoïde. Revoyez votre copie, elle est nulle», pouvait-on notamment lire. (Le Matin)