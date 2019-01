Invité dans l'émission «Face aux auditeurs» sur Europe 1, Didier Deschamps a évoqué le sujet de sa nouvelle dentition. Lorsqu'on lui a demandé si les commentaires des internautes l'avaient blessé (ils n'avaient pas été très sympas), il a d'abord affiché une moue d’agacement.

«Ça ne regarde que moi, je n'ai pas envie d'en parler», a-t-il lancé. Il a ensuite expliqué qu'il se tenait à l'écart des réseaux sociaux et que, par conséquent, il n'avait pas souffert de ses propos: «Je le vis bien, tranquillement. Je fais en sorte de me protéger, de protéger ma famille. Ça peut être dans le positif, par moments dans le négatif, mais je prends beaucoup de recul par rapport à ça pour ne pas être impacté du tout.»

«Je ne cherche pas le buzz»

Didier Deschamps a également révélé la raison pour laquelle il est allé chez le dentiste. «Je n'ai pas à commenter, dire le pourquoi du comment. La seule chose que je peux dire, c'est que, bien évidemment, en étant sélectionneur de l'équipe de France, il y a un côté représentatif qui est important, parce que c’est l'image de la fédération, a-t-il confié sur Europe 1. Je suis salarié. Même si je suis un salarié un peu à part, je suis un salarié de la fédération.»

Et cela implique, selon lui, de se montrer sous son meilleur jour. C’est pour cela qu'il affiche aussi un look sobre lors de ses apparitions publiques: «Je ne vais pas peut-être pas m'habiller comme mes joueurs, avec certaines tenues… Même si ça leur va très bien, je ne me vois pas me faire une coupe de cheveux un peu exotique aussi, s'est-il amusé. Autrement je vais faire le buzz et je ne cherche pas ça.» (Le Matin)