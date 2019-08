Voici un nouvel épisode opposant Yann Moix à sa famille. Emmanuel Pierrat, avocat de la famille de l'écrivain est revenu sur les dires de l'ex-chroniqueur de France 2 qui raconte dans son livre «Orléans» avoir eu une enfance malheureuse. Des propos vivement contestées par ses clients.

«La difficulté, c'est que Yann Moix aurait pu s'en tenir à un geste littéraire», explique l'avocat sur Europe 1. «On connaît beaucoup de romanciers qui se sont inspirés, pour s'en éloigner, de faits divers, de personnalités, de personnages publics, de personnages de leur famille.... Il s'en serait tenu au genre roman, nous n'en serions pas là. Mais à partir du moment où il est allé dans «Sept à Huit» dire que ce n'était plus un roman mais un livre à charge, en donnant des adresses et des noms de famille, on est passés dans un autre registre.»

«Nous sommes contre la censure»

Le père de Yann Moix a qualifié le récit de son fils «d'affabulation», tandis que son frère assure que l'écrivain était lui-même le bourreau et l'accuse de «sacrifier la réalité sur l'autel de ses ambitions littéraires».

«Le souhait des parents c'est de voir leur vérité rétablie, leur voix entendue. Il y a une voie simple, qui consiste à insérer un communiqué dans le livre. Nous sommes contre la censure, ses parents ont trop de respect pour la littérature. Je ne vais pas faire interdire le roman, en revanche on va faire rectifier.»