Grâce à trois grands fans suisses de Michael Jackson, une noble cause va bientôt voir le jour. L’entrepreneur Ricky Galliano va exposer deux objets ayant appartenu au roi de la pop dans une salle de cinéma du Centre Pathé Balexert de Genève le samedi 3 mars. Le film «This Is It» y sera projeté à 9 heures et la séance sera réservée aux enfants et à leurs parents. Ils n’auront pas de ticket d’entrée à payer.

À la place, les gamins viendront avec un dessin représentant un animal. Ceux-ci seront ensuite distribués aux enfants hospitalisés à Genève. Mais quelles reliques pourront-ils donc y voir? Le gant et l’une des vestes que la star défunte avait utilisés pour sa version live de «Billie Jean», lors de sa tournée «History», en 1997!

Admirateurs passionnés

Les trois nouveaux propriétaires de ces pièces ont mandaté le Genevois de 34 ans pour les obtenir au meilleur prix, soit 115 000 francs en tout. Alain, l’un des acquéreurs romands qui vit désormais à Londres, se confie sur sa passion: «Je collectionne depuis de nombreuses années de l’art contemporain, je voulais aussi acquérir des articles «historiques» ayant appartenu à une célébrité, voire la célébrité la plus importante dans l’histoire de la musique, dit-il. Pour moi ces objets représentent mon enfance, mais aussi le talent, le génie d’un homme.»

Propriétaire d’une grosse société financière, cet admirateur de Bambi est conscient que la somme investie puisse choquer. «Donner des chiffres est toujours délicat quand on sait que certaines personnes peinent à clôturer les fins de mois, admet-il. Il faut dire que les prix explosent. Mais le projet de Ricky Galliano est fantastique: donner le sourire aux enfants grâce à ces objets, ça n’a pas de prix.» Passionné, il projette d’acheter deux autres vêtements que possédait l’artiste américain.

C’est dans la magnifique suite de l’Hôtel d’Angleterre de Genève, où Michael avait séjourné en 1997 et en 2003, que ces deux collectors nous ont été dévoilés. «Le gant porte encore des traces de maquillage et l’odeur d’un baume pour les mains», nous fait remarquer Ricky Galliano, aussi un grand fan du regretté chanteur. Nul doute que cette initiative caritative lui aurait plu. Durant sa carrière, la star a donné plus de 400 millions de dollars à diverses associations humanitaires. (Le Matin)