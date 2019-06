«On se serait cru dans une série policière de TF1», confie l'animatrice Marion Jollès au «Parisien».

Dans la nuit de lundi à mardi dernier, elle et son mari, le pilote de Formule 1 Romain Grosjean, ont été réveillés par «des coups violents» à une fenêtre de leur domicile, dans la région nyonnaise. «À minuit et demi, Romain est sorti de notre chambre au premier étage. Et il est tombé sur deux types costauds avec des capuches sur la tête. Son réflexe a été de leur hurler dessus», raconte au journal parisien celle qui coprésentait l'émission «Automoto», sur TF1.

Surpris par la réaction osée du pilote genevois, les deux cambrioleurs ont pris la fuite. «Romain a voulu protéger nos enfants qui dormaient juste à côté. Heureusement que les cambrioleurs n’étaient pas armés. C’est flippant. On a eu de la chance», explique Marion Jollès.

«Personnes louches»

La veille des faits, l'animatrice avait déjà signalé à la police la présence de deux «personnes louches» venues sonner à sa porte en fin de soirée. «C’est un miracle qu’ils ne soient pas entrés chez nous ce soir-là», confie-t-elle au «Parisien».

Revenus à la charge le lendemain, les deux individus ont été filmés lors de leur intrusion par les caméras de surveillance de la demeure, dont l'alarme n'était pas enclenchée. «On y voit les deux mecs tenter d’ouvrir une première porte-fenêtre à coups de pied de biche, à coups de pied et à coups d’épaule, avant de s’en prendre à une autre entrée, indique Marion Jollès. Vu leur façon d’opérer, ce sont vraiment des amateurs.» Dépêchée sur place, la police scientifique, accompagnée de chiens, a par la suite relevé plusieurs preuves, dont des empreintes de pas.

Encore sous le choc, l'animatrice a tenu à rendre hommage au courage de son époux qui a mis en fuite les cambrioleurs. «Les sportifs ne sont pas des héros. Ils embellissent le monde, c’est déjà beaucoup. Romain Grosjean est les deux. Merci mon amour de t’être précipité face aux cambrioleurs cette nuit, pour protéger ta famille. Je tremble encore. Les héros doivent être connus. Je vis avec l’un d’eux», a-t-elle écrit sur Twitter en description d'une photo de la fenêtre de leur domicile.

Les sportifs ne sont pas des héros. Ils embellissent le monde, c’est déjà beaucoup.@RGrosjean est les deux. Merci mon amour de t’être précipité face aux cambrioleurs cette nuit, pour protéger ta famille. Je tremble encore. Les héros doivent être connus. Je vis avec l’un d’eux. pic.twitter.com/mBoT8bi6oK — Marion J Grosjean (@marionjolles) 11 juin 2019

(Le Matin)