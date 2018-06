Lancé en mai 2017, le festival des stars du Web fera son retour du 28 au 30 septembre prochains à Genève dans une halle encore plus grande. On connaît déjà les noms des Youtubeurs invités. Alors que McFly et Carlito seront de nouveau maîtres de cérémonie, le très influent Squeezie (10 millions d’abonnés) participera pour la première fois au Royaume du Web, tout comme L’atelier de Roxane et Juste Zoé. Sont annoncés aussi Seb la frite, Pierre Croce, Emy LTR, Lola Dubini, Maxenss, Le Grand JD, Dear Caroline, Jimmy Labeeu ou encore Gaëlle Garcia Diaz.

Si les fans auront l'occasion de vivre des moment décalés avec leurs youtubeurs préférés, ils auront aussi de quoi se dépenser. Ainsi, il sera possible de jouer au lasergame, de danser lors de la silent party, de parcourir un labyrinthe géant ou encore de pénétrer dans la boîte à gifs ou la boîte à clash. Les sessions se termineront en beauté avec un grand show conçu spécialement pour l’événement.

Un espace isolé du bruit pour les parents

Les parents s'arrachent déjà les cheveux? Qu'ils se rassurent, un espace spécialement réservé aux accompagnants voit le jour. Dans un cadre lounge, ils pourront déguster des vins, lire, tester la réalité virtuelle ou tout simplement se reposer.

Enfin, l'ex-Swiss Web Festival, le Royaume des Pros, se déroulera les 28 et 29 septembre en parallèle du Royaume du Web et réunira de nombreux professionnels de l’audiovisuel et de la communication.

Infos pratiques Horaires: vendredi 28 septembre : 19h30 – minuit; samedi 29 septembre : 13h30 – 18 et 19h30 – minuit; dimanche 30 septembre : 12h – 16h30. Les représentations sont organisées en 4 sessions identiques sur trois jours. Les 2 sessions en soirée sont réservées aux personnes âgées de 16 ans et plus.

Billetterie: 35 fr./session sur royaumeduweb.ch/billetterie. Aucun billet ne pourra être acheté sur place. (Le Matin)