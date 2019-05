On la connaît pour de nombreux rôles. L'inoubliable Thérèse dans «Le Père Nöel est une ordure» ou encore la mère Mélanie dans «Le Petit Prince a dit». L'actrice Anne Bourguignon, dite Anémone, «s’est éteinte au petit matin du 30 avril des suites d’une longue maladie», à l'âge de 68 ans, a annoncé son agent Elisabeth Tanner.

Après cette triste nouvelle, les premières réactions émues des personnalités et des artistes qui l'ont côtoyée n'ont pas tardé à émerger.

Christian Clavier, membre de la troupe du Splendid avec laquelle la comédienne avait collaboré, a fait part de son chagrin sur Twitter: «Très grande tristesse pour la disparition si prématurée d'Anémone, souvenirs ensemble de moments de jeux et des fous rires exceptionnels, ainsi qu’avec toute la troupe», a écrit l'acteur de 66 ans.

Michel Blanc s'est de son côté exprimé sur RTL. «Elle avait cette puissance comique, en même temps elle était très belle, très séduisante et très folle, elle a toujours été très folle. Quand on avait 25 ans on disait un jour y’en a un qui va mourir le premier, on ne savait pas lequel c’était… Maintenant on sait... je suis assez bouleversé, je ne vous le cache pas…», a-t-il déclaré.

Josiane Balasko a aussi pris la parole sur la même radio: «Anémone, c'était une géniale actrice», lance Josiane Balasko, qui évoque une femme «ravissante, avec beaucoup de charme et piquante» au début de sa carrière. Et de poursuivre: «Elle avait une sorte de folie. Parfois, ça nous faisait rire car c'était extrême mais c'était une artiste qui avait une présence incroyable.»

Sa folie revient souvent lors des hommages de ses collègues: «Elle était largement fêlée… C'est les grands fêlés qui s’en vont… Elle était fêlée, mais c’est un compliment parce qu’elle était ailleurs, elle était barrée mais c’est pour ça qu’on l’aimait, parce qu’elle était hors norme», a déclaré de son côté, le réalisateur Patrice Leconte, qui l’a dirigée dans «Ma femme s’appelle reviens». Thierry Lhermitte s’est dit «bouleversé». «Adieu mon amie», a-t-il écrit sur son compte twitter.

Laurent Ruquier a également réagi. «Triste de voir Anémone partir. Une drôle et très grande actrice». Bernard Montiel a quant à lui expliqué avoir appris la nouvelle par le biais du fils d'Anémone, Jacob. «Je suis bouleversé par le coup de fil de Jacob: «Maman est partie»... mon amie Anémone, notre merveilleuse actrice nationale est partie. Je pense tendrement à ses 2 enfants Lili et Jacob et leur famille. De merveilleux souvenirs heureux restent...RIP», a-t-il écrit.

Du côté de la classe politique, Benoît Hamon et le ministre de la Culture Franck Riester se sont fendus d'un message. «Et là, Anémone qui s'en va. Quel crève-cœur. Mille pensées aux siens», a écrit le premier. «Le café-théâtre lui avait donné son goût immodéré pour la scène et pour le public. Au cinéma, au fil de ses rôles, Anémone amusait autant qu’elle émouvait. Son franc-parler et sa liberté vont nous manquer. Pensées pour sa famille et ses proches», a déclaré le second.

Le réalisateur et auteur de bande-dessinée Riad Sattouf lui avait offert l'un de ses derniers rôles marquants, dans «Jacky au Royaume des films», il lui a rendu hommage sur Twitter.

