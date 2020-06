Nicki Minaj et Adele ont ajouté leurs voix à celles des manifestants américains qui protestent depuis une semaine contre le racisme et les violences policières, en utilisant leurs plateformes sur les réseaux sociaux pour encourager au changement.

Cela fait une semaine que les gens sont dans la rue pour protester contre la brutalité policière après la mort de George Floyd, un Afro-américain décédé lors d'une arrestation à Minneapolis. De nombreuses stars ont fait part de leur soutien aux manifestants, dont Rihanna, Beyoncé, Omar Sy et Jay-Z.

Adele, qui se fait généralement discrète sur Instagram, a demandé aux manifestants de ne pas «baisser les bras, se faire voler le combat, ou manipuler». «Le meurtre de George Floyd a envoyé une onde de choc autour du globe. Les manifestations et les marches se passent simultanément dans le monde, restez en colère, mais restez concentrés, continuez à écouter, à demander, à apprendre», ajoute-t-elle.

«C'est à propos du racisme systémique, de la violence policière et de l'inégalité. Et ce n'est pas qu'en Amérique. Le racisme est vivant partout. Je suis solidaire, de tout mon cœur, avec le combat pour la liberté, la libération et la justice», conclue-t-elle.

Nicki Minaj, quant à elle, s'en est prise aux dirigeants du Minnesota, qui n'ont pas inculpé les quatre officiers de police impliqués dans la mort de George Floyd. Le policier Derek Chauvin, qui a immobilisé George Floyd en le bloquant à terre en appuyant son genou sur son cou pendant plus de 8 minutes, a été arrêté et inculpé de meurtre au troisième degré et d'homicide involontaire. Les trois autres policiers n'ont pas été inculpés, ont été limogés et laissé en liberté.

«Quand quatre noirs commettent un crime, si l'un d'entre eux commet un meurtre, ils sont tous inculpés et condamnés. Laissez votre voix être entendue. Soyez en colère. Les blancs ont utilisé la violence contre nous depuis le début des temps. Nous n'avons pas inventé la violence et le pillage», a écrit Nicki Minaj sur Instagram.

Cover Media & LeMatin.ch