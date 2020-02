Plusieurs actrices ont incarné l'élégance en optant pour des tons de rose. Laura Dern, lauréate du prix de la meilleure actrice dans un second rôle pour son personnage d'avocate inflexible dans «Marriage Story», portait une robe Armani conçue sur mesure avec un corsage noir à franges incrusté de pierres et une jupe rose poudre fluide.

À son bras figurait l'accessoire irremplaçable: sa mère et actrice Diane Ladd, elle-même nominée trois fois aux Oscars. Regina King, qui a remporté le même trophée l'année dernière pour son rôle dans «Si Beale Street pouvait parler», a ébloui le public dans une robe Versace rose tendre à encolure asymétrique, avec une seule bretelle et un corsage brillant argenté.

Idina Menzel, qui a interprété la chanson nominée de «La Reine des neiges II», portait une robe J Mendel sans bretelles rouge magenta avec une imposante ceinture et un énorme collier de diamants en forme de poire. La jeune Julia Butters, qui a 10 ans et qui figurait dans «Once upon a time...In Hollywood» de Quentin Tarantino, s'est jointe à la vague de rose dans une robe Christian Siriano en coton rose bonbon.

Les clous du spectacle

Certaines tenues se sont immédiatement distinguées des autres. Janelle Monae, qui a chanté pour ouvrir la soirée, a brillé dans une création de Ralph Lauren argentée scintillante. La robe dos nu était ornée de manches longues, d'une jupe très ample et d'une capuche.

L'iconoclaste pop Billie Eilish, grande couronnée des Grammys il y a deux semaines, a également chanté, affublée de son look «pyjama couture» emblématique dans une veste et un pantalon Chanel blancs agrémentés du fameux logo en double C. Ses cheveux couleur citron vert et ses ongles noirs taillés pour ressembler à des griffes contrastaient avec l'ensemble.

Et l'acteur Billy Porter, qui a rayonné sur le tapis rouge l'an dernier dans une robe-smoking Christian Siriano, a enfilé une robe audacieuse de Giles Deacon avec un corsage sans manches doré orné de plumes et d'une jupe imprimée.

Véhiculer des messages

Natalie Portman, lauréate de l'Oscar de la meilleure actrice en 2011 pour son rôle dans «Black Swan», a fait savoir son opinion sur l'absence de réalisatrices féminines de la liste des nominations en arborant une cape Dior noire sur laquelle elle avait fait broder le nom de cinéastes selon elle écartées de façon injuste. Ces noms incluaient Lorene Scafaria («Queens»), Lulu Wang («L'Adieu»), Greta Gerwig («Les filles du docteur March») et Marielle Heller («Un ami extraordinaire»).

«Je voulais souligner de manière subtile les femmes qui n'ont pas été reconnues pour leur travail incroyable cette année», a justifié Mme Portman. La Syrienne Waad al-Kateab, auteure du documentaire «Pour Sama» sur la vie dans Alep assiégée, arborait elle une robe affichant des messages en arabe, dont: «Nous ne regretterons pas (d'avoir réclamé) la dignité».

Noir chic

Natalie Portman n'était pas la seule star à briller en noir. Penelope Cruz a fait tourner les têtes dans sa robe licou Chanel au corsage orné du camélia blanc de la maison. Saoirse Ronan, nominée pour le prix de la meilleure actrice pour son rôle de Jo March dans «Les filles du docteur March», portait une robe Gucci au corsage noir qui explosait dans un volant de couleur crème à la taille et une jupe lilas pâle. La plupart des hommes ont opté pour le smoking noir classique, y compris le prétendant au titre de meilleur acteur Joaquin Phoenix, qui a porté le même costume Stella McCartney pendant toute la saison des récompenses.

En souvenir de Kobe Bryant

Le réalisateur Spike Lee, qui a remporté l'an dernier la statuette du meilleur scénario adapté pour son drame «BlacKkKlansman» a foulé le tapis rouge habillé en mauve, son revers de veste portant le numéro 24 pour honorer la défunte légende du basket-ball Kobe Bryant, qui a été tué dans un accident d'hélicoptère il y a deux semaines. «Hommage. Honneur. Il nous manque à tous», a-t-il dit à la chaîne ABC.

FDA avec AFP