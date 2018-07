«Les garçons ne portent pas de robes de princesse», s'adressait Lewis Hamilton à son neveu sur Instagram, Noël dernier. A la suite de sa publication, le quadruple champion de Formule 1 a été violemment critiqué sur les réseaux sociaux pour pour avoir humilié son neveu.

«J'aime que mon neveu se sente libre de s'exprimer, comme nous le devrions tous», s'est-il excusé par la suite. Et de compléter: «Mes plus sincères excuses pour mon comportement, car je me rends compte que ce n'est vraiment acceptable pour personne, peu importe d'où vous venez, de marginaliser ou de stéréotyper quelqu'un ... J'ai toujours soutenu toute personne qui vit sa vie exactement comme elle le souhaite et j'espère que je pourrai être pardonné pour cette erreur de jugement.»

Conscient de son erreur publique, le pilote britannique le plus titré de l'histoire de la course automobile s'est bien rattrapé en acceptant d'apparaître en kilt en UNE de la dernière version britannique de GQ Magazine.

Au départ, le magazine souhaitait que la star s'affiche soit en tenue rose vif, soit en jupe ou en robe. Pour le convaincre, GQ a abordé en début d'année Tommy Hilfiger, puisque le pilote était sur le point de devenir ambassadeur de la marque. «Sans surprise, Hilfiger a sauté sur l'idée, bien que les gens de Hamilton aient d'abord été circonspects, craignant que cela ne relance l'histoire. En fait, quand nous avons suggéré l'idée à Hamilton lui-même, il l'a aimé et a commencé à concevoir son propre kilt», écrivent nos confrères britanniques.

(Le Matin)