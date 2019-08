Liam Hemsworth ne souhaite rien d’autre que le meilleur à Miley Cyrus. Seulement quelques jours après l’annonce de leur séparation survenue sept mois après leur mariage, l’acteur a souhaité publier une courte annonce sur Instagram.

«Bonjour à tous. Juste un message rapide pour dire que Miley et moi nous sommes récemment séparés et je ne lui souhaite rien d’autre que la santé et le bonheur pour la suite, a-t-il écrit ce mardi. C’est une affaire privée et je n’ai pas fait, et ne ferai pas de commentaires devant la presse. Toutes les citations qui m’ont été attribuées jusque-là sont fausses. Paix et amour.»

Profil bas

La nouvelle de la séparation est tombée samedi 10 août par le biais d’un représentant du couple qui a déclaré à E! News que les deux stars avaient décidé de prendre des chemins différents afin de «se concentrer sur eux-mêmes et leurs carrières».

Alors que l’acteur australien a préféré faire profil bas en se réfugiant auprès de son frère Chris dans leur maison familiale, Miley Cyrus n’en a pas fait autant. La chanteuse a fait les gros titres après avoir été vue embrassant l’ex de Brody Jenner, Kaitlynn Carter, lors d’une escapade en Italie, le lendemain de l’annonce de la séparation.