Alors que la version célébrité de «The Island» démarre enfin ce soir, parmi les onze célé­bri­tés qui ont accepté de parti­ci­per à l'aventure, il y a en a une qui est plus au taquet que les autres, c'est Lââm! Pour rappel, la chanteuse s'était faite connaître en 1998 avec sa reprise de Michel Berger «Chanter pour ceux qui sont loin de chez eux».

La chanteuse de 46 ans, qui, pour les besoin de l'émission s'est exilée loin de chez elle et s'est fait la boule à zéro pour: «Ne plus du tout se prendre la tête avec des problèmes de cheveux», car elle voulait être libre, trépigne d'impatience sur les réseaux sociaux, et avec humour!

Outre un très franc: «Il y a des gens qui disent que j'ai pris un coup de vieux, j'ai quand même presque 50 ans et sans maquillage c'est pas la joie! Mdr», il y a deux jours elle se marrait de son image défigurée par les moustiques dans un tweet.

Puis, elle enchaînait avec un autre post où elle se comparait avec humour à l'extra-terrestre de Steven Spielberg.

MEME E .T

EST PLUS MIGNON ???????????????????????????????????????????????????????????????????? pic.twitter.com/wkgXPUWuhl — LAAM (@LaamOfficial) 13 mai 2018

La chanteuse semble - comme tous ses copains - en avoir bavé lors de cette aventure présentée par Mike Horn, mais elle semble aussi en avoir tiré de belles expériences et amitié avec ses comparses, notamment Louisy Joseph, Camille Cerf et Stomy Bugsy.

WESH LA FAMILLE

AVEC LE KING STOMY BUGSY @stomyduarte #stomybugsy

ON SE RETROUVE TOUS LE 15 MAI SUR M6 A 21 H

AVEC TOUS NOS AMIS

POUR THE ISLAND CELEBRITES #theislandcelebrites #TheIsland #m6 pic.twitter.com/hU2fH0kuao — LAAM (@LaamOfficial) 14 mai 2018

Lââm avait raconté avoir accepté cette aventure pour faire plaisir à ses fans, et alors qu'elle n'a pas encore commencée, elle semble déjà avoir rempli le contrat avec sa bonne humeur et son humour. (Le Matin)