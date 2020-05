Cela faisait depuis le 17 février que Loana n'avait pas posté de publications sur Instagram. Ses fans étaient d'ailleurs inquiets. Le 8 février dernier, la police avait dû intervenir par deux fois au domicile de la star de «Loft Story». Son ex, Fred Cauvin était entré par effraction et l'aurait agressée.

Depuis, elle a joué sur la carte de la discrétion. Ce week-end, elle a fait son grand retour sur les réseaux sociaux en montrant deux nouvelles photos.

Sur le premier cliché, Loana, 42 ans, apparait en petite tenue noire, décolleté et culotte apparente, légendé d'un: «J’adore... cette photo de moi! Je vous embrasse tre?s fort et bien plus encore. Gros bisous». L'accueil était un peu mitigé. La plus part de ses abonnés disent «ne pas comprendre la photo», même si «ça fait du bien» de savoir qu'elle va bien.

Une heure plus tard, Loana a posté une nouvelle photo d'elle. Un portrait en gros plan qui met son regard en avant. Toujours aussi affectueuse avec son public, la personnalité française a commenté: «Songe. Je vous embrasse tre?s fort.» Ce nouveau cliché semble faire l'unanimité. «Coucou ! Ça fait trop plaisir de te revoir» ou «Tu as des yeux magnifiques», peut-on notamment lire.

